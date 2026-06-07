Китай спря победната серия на Полша във VNL

Волейболистките на Китай спряха победната серия на Полша в Лигата на нациите.

Китайките обърнаха Полша с 3:1 (16:25, 25:18, 25:23, 26:24) в четвъртата си среща в Нанжин.

Юшан Жуан заби 24 точки (1 блок) за третата победа на Китай във VNL.

Син Тан добави 11 точки (1 блок).

Чъннуан Ли също реализира 11 точки (1 блок).

Юпита Пиасецка бе най-резултатна за Полша с 16 точки (2 блока).

Моника Лампковска добави още 14 точки (1 ас, 1 блок).

Китай има 9 точки (3 победи, 1 загуба) и е на 6-а позиция във временното класиране.

Полша остава на 5-о място с 9 точки (3 победи, 1 загуба).

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