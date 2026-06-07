Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария, която беше спечелена от Марк Маркес:
Марко Бедзеки – 180 точки
Хорхе Мартин – 160
Фабио Ди Джанантонио – 138
Педро Акоста – 132
Марк Маркес – 108
Ай Огура – 105
Франческо Баная – 99
Раул Фернандес – 93
Алекс Маркес – 67
Фермин Алдегер – 64
Лука Марини – 57
Енеа Бастианини – 48
Брад Биндър – 48
Франко Морбидели – 40
Фабио Куартараро – 37
Диого Морейра – 36
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 15
Алекс Ринс – 12
Джак Милър – 11
Икер Лекуона – 9
Топрак Разгатлиоглу – 9
Маверик Винялес – 6
Аугусто Фернандес – 4
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Марк Маркес спечели победа №100 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта
Снимки: Sportal.bg