Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

  • 7 юни 2026 | 16:01
  • 404
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария, която беше спечелена от Марк Маркес:

  1. Марко Бедзеки – 180 точки

  2. Хорхе Мартин – 160

  3. Фабио Ди Джанантонио – 138

  4. Педро Акоста – 132

  5. Марк Маркес – 108

  6. Ай Огура – 105

  7. Франческо Баная – 99

  8. Раул Фернандес – 93

  9. Алекс Маркес – 67

  10. Фермин Алдегер – 64

  11. Лука Марини – 57

  12. Енеа Бастианини – 48

  13. Брад Биндър – 48

  14. Франко Морбидели – 40

  15. Фабио Куартараро – 37

  16. Диого Морейра – 36

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 15

  19. Алекс Ринс – 12

  20. Джак Милър – 11

  21. Икер Лекуона – 9

  22. Топрак Разгатлиоглу – 9

  23. Маверик Винялес – 6

  24. Аугусто Фернандес – 4

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Микеле Пиро – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

Марк Маркес спечели победа №100 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта
Марк Маркес спечели победа №100 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

MotoGP променя конфигурацията на стартовата решетка от Гран При на Германия

MotoGP променя конфигурацията на стартовата решетка от Гран При на Германия

  • 7 юни 2026 | 10:18
  • 1023
  • 0
Люис Хамилтън стори нещо невиждано във вчерашната квалификацията в Монако

Люис Хамилтън стори нещо невиждано във вчерашната квалификацията в Монако

  • 7 юни 2026 | 09:58
  • 12324
  • 0
Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

  • 7 юни 2026 | 08:03
  • 10798
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Монако във Формула 1

  • 7 юни 2026 | 08:01
  • 33694
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Унгария в MotoGP

  • 7 юни 2026 | 08:00
  • 8797
  • 0
Италианците чакаха 22 години за полпозишън в Монако

Италианците чакаха 22 години за полпозишън в Монако

  • 6 юни 2026 | 22:02
  • 2090
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 28497
  • 176
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 48769
  • 72
Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

Гран При на Монако: Антонели води комфортно пред Хамилтън и Леклер (следете на живо)

  • 7 юни 2026 | 16:30
  • 4067
  • 4
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 40071
  • 21
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 22275
  • 48
Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

Финалът на "Ролан Гарос": Зверев започна с пробив

  • 7 юни 2026 | 16:10
  • 9121
  • 0