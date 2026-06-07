Марк Маркес спечели победа №100 в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес спечели своята първа победа в състезание от началото на сезон 2026, след като за втора поредна година триумфира в надпреварата за Гран При на Унгария.

За испанеца това е юбилейна победа №100 във всички класове на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, а тя идва точно 16 години и 1 ден след първия му успех. Той беше спечелен в Гран При на Италия на „Муджело“ в клас до 125 кубически сантиметра.

Пилотът на Дукати стартира от полпозишъна и запази лидерството си в самото началото на дистанцията от 26 обиколки на „Балатон Парк“. Още във втория тур обаче той беше изпреварен от Педро Акоста в спирането за петия завой, след което пилотът на КТМ успя да се откъсне леко преди средата на състезанието.

Маркес обаче го догони и пробва две атаки в 14-ия тур, които бяха отразени от страна на неговия съперник. Третата атака на Маркес, която дойде в спирането за деветия завой в 15-та обиколка, беше доста по-категорична и Акоста вече нямаше как да противодейства на световния шампион, който поведе в надпреварата.

До нейния край Маркес като необезпокояван, за да спечели с аванс от 1.3 секунди пред Акоста, а подиума в Унгария допълни вторият заводски пилот на Дукати Франческо Баная, който пресече финалната линия 11.6 секунди след своя съотборник. Зад него четвърти финишира Ай Огура, който отново беше много бърз в заключителната фаза на състезание в MotoGP, когато изпревари Лука Марини с атака в първия завой в началото на предпоследния тур.

Заводският пилот на Хонда Марини записа най-добрия си резултат от началото на сезона, след като завърши пети пред Диого Морейра, Икер Лекуона, Джак Милър, Енеа Бастианини и Брад Биндър, които оформиха челната десетка. В зоната на точките в надпреварата на „Балатон Парк“ влязоха още Топрак Разгатлиоглу, Фабио Ди Джанантонио, Алекс Ринс, Франко Морбидели и Маверик Винялес.

Състезанието започна с масов инцидент още в първия завой, който беше предизвикан от Хорхе Мартин. Мартинатора допусна огромна неточност в спирането за кривата, загуби контрол върху мотора си и се вряза в колоната пред себе си.

След този удар на земята освен Мартин се озоваха още неговият съотборник Марко Бедзеки, Фермин Алдегер, Раул Фернандес и Ди Джанантонио. От тях единствено Ди Джанантонио успя да се върне в състезанието, макар и с огромно изоставане, докато всички останали отпаднаха. Въпреки този масов инцидент и отломките по пистата, надпреварата на „Балатон Парк“ не беше спряна от страна на състезателния директор.

В генералното класиране след първите осем кръга за сезона Бедзеки запазва първото си място с актив от 180 точки и аванс от 20 пред Мартин. Третото място се заема от Ди Джанантонио, който изостава с 42 пункта от Бедзеки, а днешният победил Маркес е пети със 108 точки на своята сметка.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Унгария

Битката за титлата в MotoGP през 2026 година ще продължи след две седмици с една от най-големите класики в календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта – Гран При на Чехия в Бърно.

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