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  3. Белгия излъга Сърбия с 3:2 в Лигата на нациите

Белгия излъга Сърбия с 3:2 в Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 15:38
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Белгия излъга Сърбия с 3:2 в Лигата на нациите

Волейболистките на Белгия записаха втори успех в Лигата на нациите.

Момичатата на Крис Ванснинк се наложиха драматично над Сърбия с 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:12) пред 957 зрители в Нанжин (Китай) в мач от Група 3 на VNL.

Паулине Мартин заби 24 точки (1 блок).

Капитанът Брит Ерботс добави 18 точки (2 блока).

Аня Зубич реализара 20 точки (2 блока) за Сърбия.

Бранка Тица добави още 14 точки (2 блока).

Хена Куртагич (6 блока), Мая Алексич (6 блока) и Ваня Иванович (1 блок) се отличиха с по 13 точки.

Белгия е на 9-а позиция с 5 точки (2 победи, 2 загуби).

Сърбия е 10-а с 5 точки (1 победа, 3 загуби).

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