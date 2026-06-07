Чехия разгроми Тайланд и записа трети успех във VNL

Отборът на Чехия продължи страхотното си представяне във Волейболната лига на нациите.

Тимът, който е воден от Йоанис Атанасопулос, разгроми Тайланд с 3:0 (25:14, 25:19, 25:11) пред едва 544 зрители в Нанжин (Китай) в среща от Група 3 във VNL.

Моника Бранцуска реализира 14 точки (2 блока) за успеха на Чехия.

Магдалена Йехларова добави още 12 точки (1 ас, 5 блока).

Хелена Гроцер (1 ас, 1 блок) и Ела Кулисиани (1 ас, 4 блок) записаха по 9 точки.

Кокрам Пимпичая бе най-резултатна за Тайланд с 8 точки.

Така Чехия е четвъртта във временното класиране с актив от 9 точки от 4 мача.

Тайланд допусна 4-а поредна загуба и с 2 точки е на 16-а позиция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google