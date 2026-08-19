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Соня О'Съливан разкри как е анализирала с дъщеря си Софи грешката ѝ на Eвропейското

  • 19 авг 2026 | 14:59
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Соня О'Съливан разкри как е анализирала с дъщеря си Софи грешката ѝ на Eвропейското

Ирландската лека атлетика е в истински подем, което стана ясно след звездното представяне на атлетите на страната на Eвропейското първенство в Бирмингам миналата седмица.

Нацията спечели рекордните четири медала от шампионата, като Кейт О'Конър и Марк Инглиш завоюваха златни отличия, а Рашидат Аделеке и Андрю Коскоран добавиха съответно сребро и бронз.

Разбира се, успехите на игрите не се ограничиха само до медалистите. Ирландия имаше и редица атлети, които завършиха непосредствено извън призовите места, както и такива, които достигнаха до първите си финали на голям шампионат.

Софи О'Съливан, дъщерята на великата Соня О'Съливан, попада в последната категория. Тя завърши осма във финала на 1500 метра, като направи добро бягане, което при други обстоятелства можеше да я изкачи по-нагоре в класирането.

Соня О'Съливан анализира финала на Европейското с дъщеря си Софи

Соня О'Съливан присъства на стадиона, за да гледа Софи във финала на 1500 метра, в който друга ирландка Сара Хийли завърши на пето място. И двете атлетки бяха смятани за претендентки за медал, но нещата не се развиха по този начин.

В своя колонка за "Айриш Таймс“ Соня О'Съливан сподели, че е прегледала бягането с дъщеря си и е установила причината, поради която тя не е успяла да се бори за подиума на финалната права.

В поредното тактическо състезание, след като Джорджия Хънтър-Бел направи своя ход, и Сара, и Софи просто се оказаха в грешна позиция. Гледах състезанието отново със Софи и имаше няколко момента, в които почти се отвори пролука и тя почти успя да излезе... Самата тя знае, че е бягала във финала по същия начин, както в сериите, което не беше намерението. Планът за финала беше да не бъде затворена отвътре, но някак си точно там се озова. Вероятно защото стартира по средата и беше по-трудно да остане от външната страна. Просто те избутват навътре. И тогава си в капан.Пред Софи О'Съливан предстоят големи години

Софи О'Съливан завърши състезанието много силно, което предполага, че е можела да направи късна атака за медал, ако беше успяла да поддържа темпото на лидерите в последната обиколка. Както посочва Соня О'Съливан, лошото позициониране е направило това трудно.

Въпреки разочарованието във финала, 24-годишната атлетка трябва да е доволна от представянето си на Eвропейското. Пред нея има много цели през следващите няколко години, като на хоризонта са световното първенство и олимпийските игри.

След като натрупа опит в първия си голям финал в Бирмингам, за талантливата млада атлетка пътят оттук нататък трябва да бъде само нагоре.

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Снимки: Gettyimages

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