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Авантюрата на бивш нападател на Манчестър Юнайтед в Мексико ще приключи преждевременно

  • 7 юни 2026 | 13:45
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Авантюрата на бивш нападател на Манчестър Юнайтед в Мексико ще приключи преждевременно

Нападателят на Монтерей Антони Марсиал ще напусне клуба година преди изтичането на своя договор, тъй като двете страни са постигнали взаимно съгласие за неговото разтрогване, съобщава Фабрицио Романо.

Бившият играч на Манчестър Юнайтед се присъедини към мексиканския отбор през миналия септември, когато оттам платиха 1 млн. евро на АЕК за 30-годишния играч. Той обаче така и не успя да оправдае очакванията към себе си. Някогашният френски национал записа 20 мача за Раядос, в които се отчете с едва един гол и три асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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