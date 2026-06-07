Рекорд! 17 816 зрители гледаха двубой от VNL

Женският турнир от Волейболната лига на нациите (VNL) през 2026 година продължава да привлича огромен зрителски интерес, като през уикенда бяха регистрирани два впечатляващи рекорда по посещаемост.

Най-значимият от тях бе поставен в Нанжин, където 17 816 зрители изпълниха залата Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium за двубоя между Китай и Сърбия. Пред вдъхновената си публика китайките се наложиха с 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) и записаха втората си победа в турнира.

Така срещата се превърна в най-посетения мач в историята на Волейболната лига на нациите, подобрявайки досегашния рекорд от 17 034 зрители, поставен през юни 2025 година в Истанбул при двубоя между Турция и Бразилия.

Друг рекорд падна и в Северна Америка. Срещата между Канада и Франция постави ново върхово постижение за посещаемост на женски мач от VNL на континента, след като трибуните бяха изпълнени от 10 483 зрители.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google