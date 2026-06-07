Япония се справи с Германия в Квебек

Волейболистките на Япония записаха чиста победа над Германия с 3:0 (25:20, 25:5, 26:24) в двубой от Лигата на нациите, който се игра пред 5606 зрители в зала “Сентър Видеотрон”.

Йошино Сато заби 20 точки (1 ас, 1 блок).

Юкио Уада добави още 16 точки (1 ас).

Капитанът Маю Ишикава се отлив с 14 точки.

Камила Вайцел бе най-резултатна за Германия с 13 точки (1 ас, 1 блок).

Това бе трети пореден успех за водения от Ферхат Акбаш тим на Япония, който е с пълен актив от 9 точки и заема трето място във временното класиране.

Германия допусна втора загуба и с актив от 4 точки е на 10-а позиция.

Тази вечер в 21:30 часа Германия среща САЩ.

Япония излиза утре сутринта в 01:00 часа срещу домакина Канада.

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