Япония се справи с Германия в Квебек

Волейболистките на Япония записаха чиста победа над Германия с 3:0 (25:20, 25:5, 26:24) в двубой от Лигата на нациите, който се игра пред 5606 зрители в зала “Сентър Видеотрон”.
Йошино Сато заби 20 точки (1 ас, 1 блок).
Юкио Уада добави още 16 точки (1 ас).
Капитанът Маю Ишикава се отлив с 14 точки.
Камила Вайцел бе най-резултатна за Германия с 13 точки (1 ас, 1 блок).
Това бе трети пореден успех за водения от Ферхат Акбаш тим на Япония, който е с пълен актив от 9 точки и заема трето място във временното класиране.
Германия допусна втора загуба и с актив от 4 точки е на 10-а позиция.
Тази вечер в 21:30 часа Германия среща САЩ.
Япония излиза утре сутринта в 01:00 часа срещу домакина Канада.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google