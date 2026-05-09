На Ботуша: София вика велосипедистите, утре се потегля от града на Кралица Стефка и "Златната топка" Стоичков

Утре е последният ден от българския етап от 109-ото издание на Джиро д'Италия, отбелязва в "Гадзета дело Спорт" журналистът Чиро Сконямильо в материал за колоездачната обиколка, която се провежда в нашата страна. Най-тиражираният спортен вестник на Ботуша разяснява на читателите си, че в утрешния ден (неделя) стартът ще бъде даден в града на Стефка Костадинова и Христо Стоичков - Пловдив.

Изненадващ победител във втория етап от Обиколката на Италия, жестоко масово падане беляза днешния ден

За олимпийската шампионка от Атланта миланското издание пише, че е "бившата кралица на високия скок в леката атлетика", а най-големият футболист на България е представен като носител на "Златната топка" за 1994 г. "Всичко започва в 13:05 ч. българско време, като финалът ще бъде в столицата София", добавя известният всекидневник.

Следвай ни:

Снимки: Imago