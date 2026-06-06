Япония даде гейм на Украйна, но записа втора победа в Лигата

Волейболистките от националния отбор на Япония постигнаха втора поредна победа в Лигата на нациите. Възпитаничките на селекционера Ферхат Акбаш дадоха гейм, но се наложиха над дебютанта Украйна с 3:1 (25:20, 16:25, 25:16, 25:20) във втория си двубой от турнира в Група 1 от първата седмица на надпреварата, игран през изминалата нощ пред около 3500 зрители в залата в Квебек (Канада).

Втори съдия на мача беше най-изявеният български рефер в момента Ивайло Иванов.

Така Япония е с 2 победи от 2 мача и 6 точки в общото временно класиране на Лигата. Украинките пък са с 1 победа, 2 загуби и 2 точки. Тази нощ от 03,00 часа българско време японките ще играят срещу Германия. Последната среща на турнира за Украйна е с Франция утре (7 юни) от 18,00 часа.

Най-полезна за Япония бе капитанът Маю Ишикава със страхотните 22 точки (4 аса) за победата. Йошино Сато се отчете с още 19 точки (2 блока) за успеха.

За украинският тим Олександра Миленко реализира 17 точки (2 блока и 1 ас), а Диана Мелюшкина завърши с 13 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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