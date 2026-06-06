Мартин Петров: Важна е каузата и хората да се забавляват

Една от легендите на българския футбол Мартин Петров говори малко преди края на "Мача на надеждата". Той заяви, че най-важна е каузата и хората да се забавляват.

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"Не е приятно, когато някой се контузи. Тялото вече не издържа на резки движения. Важна е каузата и хората да се забавляват. Радвам се, че се вижда този стадион пълен. Нека хората да се радват. Това носи позитиви", заяви Петров.

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