Китай с чиста победа над Сърбия във VNL

Женският национален отбор на Китай записа втора поредна победа във Волейболна Лига на нациите за жени. Китайките биха категорично Сърбия с 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) в третата си среща от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, на който са домакини, играна този следобед пред близо 18 000 зрители в залата в Нанджин.

По този начин Китай е с 2 победи, 1 загуба и 5 точки в общото временно класиране на Лигата. Сръбската "репрезентация" пък е с 1 победа, 2 загуби и 4 точки в актива си. В последните си мачове Сърбия ще играе с Белгия, а китайките ще излязат срещу Полша. Двубоите са утре (7 юни) съответно от 10,00 и 14,00 часа българско време.

За домакините от Китай три волейболистки завършиха с по 14 точки за победата - Юшан Жуан (1 блок), Син Тан и Аосян Уан (2 аса).

За Сърбия Аня Зубич (1 блок) и Бранка Тица (1 блок) също реализираха по 14 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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