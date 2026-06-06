САЩ с измъчена победа над Франция

Олимпийският вицешампион САЩ постигна втора победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите за жени. Воденият от Ерик Съливън тим надделя изключително измъчено над Франция с 3:2 (25:21, 23:25, 27:25, 23:25, 15:11) в третия си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, игран през изминалата нощ пред близо 4000 зрители в залата в Квебек (Канада).

Така американките са с 2 победи, 1 загуба и 5 точки в общото временно класиране на Лигата, докато Франция допусна втора поредна загуба и остава с една единствена спечелена точка. Последната среща на турнира за САЩ е срещу Германия утре (7 юни) от 21,30 часа българско време. Французойките пък ще играят с домакините от Канада тази вечер от 23,30 часа.

Най-полезна за САЩ стана Симон Лий Уонк с 24 точки (1 блок и 1 ас), а Стефани Самеди добави още 20 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За тима на Франция Лилу Ратаири реализира 26 точки (1 блок и 4 аса), докато Иман Ндиайе завърши със 17 точки (2 аса), но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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