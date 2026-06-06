Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Италия с втора поредна победа във VNL, надигра Нидерландия с 3:0

Италия с втора поредна победа във VNL, надигра Нидерландия с 3:0

  • 6 юни 2026 | 15:45
  • 376
  • 0
Италия с втора поредна победа във VNL, надигра Нидерландия с 3:0

Женският национален отбор на Италия, воден от Хулио Веласко, записа втори пореден успех във Волейболната лига на нациите за 2026 г. „Адзурите“ се наложиха категорично над Нидерландия с 3:0 (25:22, 25:18, 25:22), демонстрирайки значително превъзходство в атака, и така постигнаха 2 победи в първите си два мача от етапа в Бразилия.

6 юни

Пътят на Италия в женската Волейболна лига на нациите за 2026 г. продължава безпроблемно. След успеха на старта срещу България, тимът на Хулио Веласко надделя и над Нидерландия с чиста победа 3:0, записвайки втори пореден успех в откриващия етап в Бразилия. Това бе и 38-ата победа на италианките в официални мачове срещу този съперник.

Отвъд крайния резултат, данните, които най-добре описват развоя на срещата, са свързани с нападението. „Адзурите“ реализираха 50 успешни атаки срещу едва 31 за нидерландките, като именно в този елемент на играта изградиха преднината, която им позволи да контролират мача в най-напрегнатите моменти.

В други аспекти на играта двубоят беше сравнително равностоен, но по-голямата ефективност на италианската атака попречи на Нидерландия да намери своя ритъм и да остане реално в борбата за победата. Добрата работа на защитната система на „адзурите“ също допринесе за ограничаване на нападателните опции на „оранжевите“.

В индивидуален план най-резултатна в мача стана Адигве с 18 точки, следвана от Екатерина Антропова с 14 точки. За нидерландския отбор топ реализатор бе Ван Де Восе, която завърши с 8 точки.

Така Италия постигна още една победа с 3:0, която затвърждава добрия старт в надпреварата и позволява на отбора да продължи с увереност и постоянство в представянето си през първата седмица от Лигата на нациите.

Тази вечер от 21:30 часа италианките се изправят срещу Турция с цел да постигнат трети пореден успех. Евентуална победа би направила още по-сладко очакването на последния и най-дългоочакван мач от първата седмица – сблъсъкът с домакините от Бразилия.

ИТАЛИЯ – НИДЕРЛАНДИЯ 3:0 (25:22, 25:18, 25:22)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България с 5 места напред в ранглистата след разгрома над Доминикана

България с 5 места напред в ранглистата след разгрома над Доминикана

  • 6 юни 2026 | 11:03
  • 4454
  • 1
България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

България излиза срещу Бразилия в третия си мач от Лигата на нациите

  • 6 юни 2026 | 07:01
  • 14736
  • 10
Марчело Абонданца: Много сме щастливи от днешния мач

Марчело Абонданца: Много сме щастливи от днешния мач

  • 6 юни 2026 | 01:03
  • 1747
  • 0
Микаела Стоянова: Показахме, че можем и, че сме силен отбор

Микаела Стоянова: Показахме, че можем и, че сме силен отбор

  • 6 юни 2026 | 00:58
  • 2358
  • 11
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

  • 5 юни 2026 | 23:55
  • 16300
  • 40
Чехия без проблеми срещу Белгия

Чехия без проблеми срещу Белгия

  • 5 юни 2026 | 21:32
  • 1520
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 7525
  • 9
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 4196
  • 0
Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

Легендата Боян Йорданов обяви голяма новина

  • 6 юни 2026 | 15:17
  • 7368
  • 3
Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

Южноамерикански гранд иска играч на ЦСКА, “червените” стопират трансфера

  • 6 юни 2026 | 13:47
  • 16772
  • 29
“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

  • 6 юни 2026 | 14:56
  • 16443
  • 4
Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

Веласкес е вариант за нов треньор на бивш финалист в КЕШ, потвърди водещ журналист

  • 6 юни 2026 | 13:17
  • 20743
  • 40