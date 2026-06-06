Италия с втора поредна победа във VNL, надигра Нидерландия с 3:0

Женският национален отбор на Италия, воден от Хулио Веласко, записа втори пореден успех във Волейболната лига на нациите за 2026 г. „Адзурите“ се наложиха категорично над Нидерландия с 3:0 (25:22, 25:18, 25:22), демонстрирайки значително превъзходство в атака, и така постигнаха 2 победи в първите си два мача от етапа в Бразилия.

6 юни

Пътят на Италия в женската Волейболна лига на нациите за 2026 г. продължава безпроблемно. След успеха на старта срещу България, тимът на Хулио Веласко надделя и над Нидерландия с чиста победа 3:0, записвайки втори пореден успех в откриващия етап в Бразилия. Това бе и 38-ата победа на италианките в официални мачове срещу този съперник.

Отвъд крайния резултат, данните, които най-добре описват развоя на срещата, са свързани с нападението. „Адзурите“ реализираха 50 успешни атаки срещу едва 31 за нидерландките, като именно в този елемент на играта изградиха преднината, която им позволи да контролират мача в най-напрегнатите моменти.

В други аспекти на играта двубоят беше сравнително равностоен, но по-голямата ефективност на италианската атака попречи на Нидерландия да намери своя ритъм и да остане реално в борбата за победата. Добрата работа на защитната система на „адзурите“ също допринесе за ограничаване на нападателните опции на „оранжевите“.

В индивидуален план най-резултатна в мача стана Адигве с 18 точки, следвана от Екатерина Антропова с 14 точки. За нидерландския отбор топ реализатор бе Ван Де Восе, която завърши с 8 точки.

Така Италия постигна още една победа с 3:0, която затвърждава добрия старт в надпреварата и позволява на отбора да продължи с увереност и постоянство в представянето си през първата седмица от Лигата на нациите.

Тази вечер от 21:30 часа италианките се изправят срещу Турция с цел да постигнат трети пореден успех. Евентуална победа би направила още по-сладко очакването на последния и най-дългоочакван мач от първата седмица – сблъсъкът с домакините от Бразилия.

ИТАЛИЯ – НИДЕРЛАНДИЯ 3:0 (25:22, 25:18, 25:22)

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