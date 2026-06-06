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Кварацхелия се завърна и помогна за победа на Грузия

  • 6 юни 2026 | 00:16
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Кварацхелия се завърна и помогна за победа на Грузия

Грузия се наложи с 2:0 над Бахрейн в приятелски мач, игран в Тбилиси. Лука Лочошвили откри резултата в 52-рата минута, а Хвича Кварацхелия реализира дузпа в 77-ата.

Кварацхелия не игра при равенството срещу Румъния (1:1), но днес остана на терена през цялото време. Грузинците направиха доста пропуски през първото полувреме, а след почивката коригираха мерника си. Лочошвили вкара красив гол след флангово центриране, а Кварацхелия беше точен от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Гиорги Квернадзе.

Грузинците нямат загуба в четирите си приятелски мача през 2026 година и гледат с оптимизъм към Лигата на нациите.

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