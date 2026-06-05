Шейн Ларкин се развихри и поведе Анадолу Ефес към победата срещу Фенербахче

Анадолу Ефес запази живи надеждите си за титла след успех със 102:93 над Фенербахче, намалявайки пасива си във финалната серия на турското първенство до 1-2 победи. Шейн Ларкин беше лидер за победителите с 31 точки и пет асистенции, докато Тарик Биберович отбеляза 29 точки за Фенербахче, които обаче се оказаха недостатъчни.

Мачът беше оспорван от самото начало, като Ефес поведе с минимална преднина от 29:26 след първата четвърт. Фенербахче отговори преди почивката и се оттегли напред в резултата при 50:49 след ефективна втора част в нападение.

Повратният момент настъпи след паузата. Воден от Шейн Ларкин, Ефес доминираше в третата четвърт и надигра Фенербахче с 10 точки, за да изгради аванс от 76:67 преди финалния период. "Фенерите" направиха всичко възможно да се върнат в мача, но не успяха и срещата завърши при резултат 102:93.

Ларкин изигра един от най-силните си мачове за сезона, завършвайки с 31 точки при изключителна стрелба от игра – 10 от 13. Опитният гард добави и пет асистенции, като през цялото време контролираше темпото на игра.

Тарик Биберович направи всичко по силите си, за да задържи Фенербахче в мача. Той завърши с 29 точки, включително 12 през първата четвърт, помагайки на гостите да водят в резултата през определени периоди от първото полувреме.

С тази победа Анадолу Ефес намали пасива си в серията на 1-2 и си осигури поне още един мач във финалите на турската лига.

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Снимки: Imago