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Полша с 3 от 3 в Лигата на нациите

  • 5 юни 2026 | 19:14
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Полша с 3 от 3 в Лигата на нациите

Бронзовият медалист от последните три години във Волейболната Лига на нациите при жените Полша записа трета поредна победа в тазгодишното издание на световната надпревара. Момичетата на Стефано Лаварини надделяха изключително трудно над Сърбия с 3:2 (17:25, 25:19, 25:18, 22:25, 17:15) в третия си двубой от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, игран този следобед пред едва около 800 зрители в залата в Нанджин (Полша).

По този начин "Дружина полска" е начело в общото временно класиране на Лигата с 3 победи от 3 мача и 7 точки, докато Сърбия е с 1 победа, 1 загуба и 4 точки. Последния мач за Полша на турнира е в неделя (7 юни) от 14,00 часа българско време срещу домакините от Китай. Сръбската "репрезентация" пък ще играе срещу китайките утре (6 юни) от 14,30 часа.

Над всички за Полша бе Юлия Шчуровска със страхотните 35 точки (1 блок и 4 аса) за победата. Юлита Пиасецка добави още 17 точки (1 блок) за успеха.

За Сърбия Александра Ужелац реализира 25 точки (2 блока и 2 аса), а Мая Алексич завърши с 16 точки (6 блока! и 1 ас), но и това не помогна за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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