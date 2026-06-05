Младежките национали до 20 години започнаха подготовка за Европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол за младежи до 20 години започна подготовка за предстоящото Европейско първенство, Дивизия Б. Селекционерът Тодор Тодоров е събрал общо 16 баскетболисти във Вършец. В щаба на Тодоров влизат още треньорите Стойо Чолаков и Даниел Клечков. Кондиционен треньор е Владимир Георгиев, а физиотерапевт - Николай Колев.

"През последните години тримата със Стойо Чолаков и Даниел Клечков сме един екип, имаме си доверие и това показва, че има резултат. Очакваме добро представяне на тима, разбира се. Относно състава, изпитваме големи трудности със събирането му. Става все по-трудно заради колежите и първенствата, в които някои от тях играят. Доста от състезателите, които искаме да бъдат в тима, нямат възможност по една или друга причина, така че очаквам да извлечем максимума от подготовката, да сме в едно добро състояние и да постигнем резултати, които да задоволяват всички", заяви Тодор Тодоров, цитиран от официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Отборът ще провежда занимания във Вършец до 12 юни. След 15 юни до края на подготовката си преди Европейското първенство младежите ще тренират в Стара Загора.

Българският състав ще проведе две контроли срещу Румъния в края на следващата седмица, като предстои да бъдат уточнени точните дати, както и такива срещу Република Северна Македония - на 27 и 28 юни в Стара Загора.

Eвропейското първенство за младежи в Дивизия Б ще се проведе в Братислава (Словакия) от 10 до 19 юли. Националите са в група Д, заедно с тимовете на Унгария, Албания, Нидерландия и Дания. Първият мач на българите ще бъде на 11 юли срещу Нидерландия, а ден по-късно - срещу Унгария. На 14 юли националите ще спорят с Дания, а на 15-ти ще излязат срещу Албания.

Списък на състезателите, на които залага Тодор Тодоров:

1. Баръш Мустафа - 08.06.2006 - 188 см

2. Теодор Трифонов - 04.10.2006 - 196 см

3. Ивайло Христов - 10.07.2007 - 185 см

4. Кристиян Желев - 04.05.2006 - 192 см

5. Станислав Хинков - 01.02.2006 - 195 см

6. Иван Димитров - 20.01.2006 - 190 см

7. Владислав Станев - 08.02.2007 - 198 см

8. Калоян Балканджиев - 26.03.2007 - 206 см

9. Радослав Райков - 18.04.2006 - 205 см

10. Кристиян Василев - 08.06.2006 - 200 см

11. Стефан Михайлов - 20.04.2007 - 203 см

12. Александър Жилев - 21.01.2006 - 202 см

13. Даниел Хинков - 22.11.2007- 200 см

14. Любомир Матев - 25.02.2007 - 184 см

15. Янислав Димитров - 14.07.2006 - 201 см

16. Тодор Кирилов - 25.06.2006 - 185 см

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