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Нидерландия изненада Турция във VNL

  • 5 юни 2026 | 17:46
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Волейболистките от националния отбор на Нидерландия постигна първа победа в тазгодишната Лига на нациите. Състезателките на Феликс Козловски изненадаха и биха световния вицешампион Турция с 3:0 (25:23, 25:17, 25:18) във втората си среща от турнира в Група 2 от първата седмица на надпреварата, играна късно снощи пред около 2800 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Така двата тима имат по 1 победа и 1 загуба в общото временно класиране на Лигата, като "лалетата" са с 3, а Турция с 2 точки. Тази нощ от 02,00 часа българско време Нидерландия ще играе с олимпийския и световен шампион Италия. Турция пък ще срещне "Скуадра адзура" утре (6 юни) от 21,30 часа.

Най-резултатна за Нидерландия бе Хелена Кок със 17 точки (2 блока) за победата. Елес Дамбринк (1 ас) и Инди Байенс (4 блока и 1 ас) се отчетоха с още 12 и 11 точки.

За тима на Турция Дефне Башъолджу завърши с 12 точки (2 блока), а Япрак Еркек приключи с 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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