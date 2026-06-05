Легендата Христо Бонев към баскетболистите на Локо Пловдив: Успех тази вечер, вие вече сте шампиони!

Легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев отправи емоционално послание към баскетболния тим на клуба преди решителния пети мач за шампионската титла срещу Балкан, пише "Марица". Двубоят е днес от 19:15 часа в Ботевград. Зума се обърна към треньора Асен Николов и момчетата му като заяви, че те вече са спечелили най-важната титла - тази за сърцата на черно-бялата общност.

Ето обръщението на Зума към баскетболния отбор на Локо Пловдив:

"Скъпи момчета!

Първо искам да ви пожелая успех тази вечер и спечелване на шампионската титла. Вярвам, че можете да прибавите още един трофей към нашата витрина.

Искам обаче да знаете, че вие вече спечелихте много по-важна битка - битката за сърцата на черно-бялата общност. Аз усетих тази магия между отбор и фенове, когато бях на ваш мач в зала Сила. С изявите си и сърцатата игра вие доказахте, че сте неотменича част от голямото ни локомотивско семейство.

Специално искам да отбележа и да благодаря на старши треньора Асен Николов, който за кратко време успя да направи един от най-добрите отбори у нас. Асен е наше момче и успя, защото накара възпитаниците да усетят черно-бялата магия и те се раздават във всеки мач за емблемата.

Независимо от изхода на днешния мач, искам да ви кажа, че за мен вече вие сте шампиони, защото си извоювахте най-ценното - черно-бялата любов. Убеден съм, че добрите дни за Локомотив и нашия баскетбол предстоят.

Ваш: Христо Бонев".

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