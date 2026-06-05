Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Легендата Христо Бонев към баскетболистите на Локо Пловдив: Успех тази вечер, вие вече сте шампиони!

Легендата Христо Бонев към баскетболистите на Локо Пловдив: Успех тази вечер, вие вече сте шампиони!

  • 5 юни 2026 | 17:11
  • 395
  • 0
Легендата Христо Бонев към баскетболистите на Локо Пловдив: Успех тази вечер, вие вече сте шампиони!

Легендата на Локомотив Пловдив и българския футбол Христо Бонев отправи емоционално послание към баскетболния тим на клуба преди решителния пети мач за шампионската титла срещу Балкан, пише "Марица". Двубоят е днес от 19:15 часа в Ботевград. Зума се обърна към треньора Асен Николов и момчетата му като заяви, че те вече са спечелили най-важната титла - тази за сърцата на черно-бялата общност.

Ето обръщението на Зума към баскетболния отбор на Локо Пловдив:

"Скъпи момчета!

Първо искам да ви пожелая успех тази вечер и спечелване на шампионската титла. Вярвам, че можете да прибавите още един трофей към нашата витрина.

Искам обаче да знаете, че вие вече спечелихте много по-важна битка - битката за сърцата на черно-бялата общност. Аз усетих тази магия между отбор и фенове, когато бях на ваш мач в зала Сила. С изявите си и сърцатата игра вие доказахте, че сте неотменича част от голямото ни локомотивско семейство.

Специално искам да отбележа и да благодаря на старши треньора Асен Николов, който за кратко време успя да направи един от най-добрите отбори у нас. Асен е наше момче и успя, защото накара възпитаниците да усетят черно-бялата магия и те се раздават във всеки мач за емблемата.

Независимо от изхода на днешния мач, искам да ви кажа, че за мен вече вие сте шампиони, защото си извоювахте най-ценното - черно-бялата любов. Убеден съм, че добрите дни за Локомотив и нашия баскетбол предстоят.

Ваш: Христо Бонев".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Световен шампион се завръща в Евролигата

Световен шампион се завръща в Евролигата

  • 5 юни 2026 | 16:32
  • 1304
  • 0
В Сърбия: Партизан взе решение за треньора си

В Сърбия: Партизан взе решение за треньора си

  • 5 юни 2026 | 16:00
  • 771
  • 0
Доналд Тръмп ще бъде в "Медисън Скуеър Гардън" за мач №3 от финала на НБА

Доналд Тръмп ще бъде в "Медисън Скуеър Гардън" за мач №3 от финала на НБА

  • 5 юни 2026 | 12:24
  • 948
  • 0
НБА наказва с доживотна забрана фена, който нахлу на терена за селфи Уембаняма

НБА наказва с доживотна забрана фена, който нахлу на терена за селфи Уембаняма

  • 5 юни 2026 | 10:21
  • 1004
  • 2
Кой ще е новият шампион на България?

Кой ще е новият шампион на България?

  • 5 юни 2026 | 07:12
  • 10819
  • 13
Георги Боянов - за Евролигата в България, за ефекта върху децата, страничните дейности и проекта Ботев Враца

Георги Боянов - за Евролигата в България, за ефекта върху децата, страничните дейности и проекта Ботев Враца

  • 4 юни 2026 | 17:04
  • 5864
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

Разкриха трансферната сума на първото ново попълнение на Левски

  • 5 юни 2026 | 15:16
  • 17310
  • 74
На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

На живо Ботевград: Следете със Sportal.bg всичко най-интересно преди решаващия сблъсък за титлата

  • 5 юни 2026 | 17:30
  • 1403
  • 0
Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 21209
  • 83
Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

Никола Цолов спечели своята група, но ще стартира втори в Монако

  • 5 юни 2026 | 17:12
  • 4581
  • 0
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 19962
  • 51
Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

Медиите в Португалия тръбят: Защитник пристигна за подпис с Левски

  • 5 юни 2026 | 10:49
  • 18071
  • 19