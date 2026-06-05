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  3. Бразилските футболисти забравят за Мондиал 2026 с електронни спортове

Бразилските футболисти забравят за Мондиал 2026 с електронни спортове

  • 5 юни 2026 | 14:13
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Бразилските футболисти забравят за Мондиал 2026 с електронни спортове

Звездата на Бразилия Неймар, който отдавна е известен с любовта си към електронните спортове, както и част от неговите съотборници, използват свободното си време преди старта на Световното първенство за една от любимите си видеоигри - Counter-Strike 2.

Футболистите публикуваха снимки в социалните мрежи, на които се вижда специално подготвени компютри и монитори в хотелската база на националния отбор. Именно там играчите прекарват част от времето си извън тренировките.

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