Джош Хокит преди UFC 250: Никой не е имал възход като моя

Откакто спечели договора си в Dana White's Contender Series миналия август, феновете на UFC — за добро или лошо — вече добре познават персонажите на Джош Хокит, „The Incredible Hok“ и „Down Vato“, които той използва всеки път, когато застане пред микрофон.

Но в интервю за MMA Junkie Radio преди UFC Freedom 250 нито един от тези неловки персонажи не се появи. Той беше просто Джош Хокит — бивш кандидат за играч в NFL, подписан от San Francisco 49ers като недрафтиран свободен агент през 2020 г., който така и не изиграва нито един даун в официален мач, а сега е непобеден в UFC в тежка категория във възход.

Преди тринадесет месеца Хокит се състезаваше в развиващата лига LFA. Следващата седмица, на 14 юни, той ще се бие с Дерик Люис на Южната морава на Белия дом на UFC Freedom 250 по настояване на президента Тръмп. Ако позволите на Хокит да бъде сериозен за момент, той се замисли върху пътя си до този исторически момент.

„Помислете — три мача, четири бонуса? Не знам кой е имал по-добър дебютен период в историята на UFC“, каза Хокит, говорейки като нормалното си аз, а не с някакъв глуповат глас. „Интересно е да се помисли върху това. Всички говорят за Брок Леснар, но той вече имаше име и донякъде прескочи опашката заради това. Но да започнеш от абсолютната нула — мисля, че моят път е някъде там горе, дори не знам с кого мога да го сравня. Но три мача, четири бонуса е страхотно.“

В трите си участия в UFC Хокит спечели с технически нокаут срещу неизвестните Макс Гименис и Дензъл Фрийман, преди да се пребори за огромна изненадваща победа с единодушно съдийско решение срещу постоянния претендент Къртис Блейдс в зрелищна битка, избрана за „Мач на вечерта“ на UFC 327. Именно веднага след тази победа Тръмп казал на Дейна Уайт, че иска Хокит в бойната карта.

Макар ранният период на Хокит в UFC да е впечатляващ, той също така остава недооценен заради отдадеността му към персонажите „Incredible Hok“ и „Down Vato“, които никой не приема насериозно. Но те предизвикват реакция у зрителите — дори у хора като Илия Топурия на пресконференцията за UFC Freedom 250 миналия месец. А това е целта. Независимо дали изгражда връзка с феновете, или не, единственото, което интересува Хокит, е те да му обръщат внимание.

„Връзка или липса на връзка. Мисля, че аз съм от страната на липсата на връзка. Наистина се отчуждавам от феновете“, каза Хокит. „Интересен избор на думи. В човешката ни природа е да се свързваме с хората. Хората дори не искат да погледнат от другата страна. Аз? Не ми пука особено, стига UFC да ми дава определени мачове и да ми плаща определена сума пари. Искам да кажа, че всички могат да ме мразят, все ми е тая. Просто взимаш парите и един ден вече няма да се налага да досаждам на никого. Ще бъда някъде на езеро, на лодка, без да притеснявам никого. Дотогава ще продължавам наистина да се отчуждавам от хората.

Може би това е промяна в мисленето за някои изгряващи бойци — че трябва да спрат да се притесняват толкова дали са готини и харесвани. Виждаш най-популярните момчета и някак ти се иска да бъдеш като тях, а те са от типа „готиният човек“ — Конър Макгрегър, Чейл Сонън. Но тези момчета са единствени по рода си, разбираш ли какво имам предвид? Поставяш летвата прекалено високо за себе си. Има и други емоции, които можеш да предизвикаш, ако имаш смелостта да се покажеш такъв. Трябва да се чувстваш комфортно със себе си. Най-важното, разбира се, е да тренираш здраво и да печелиш тези мачове. Ако не го правиш, нищо от тези глупости няма значение.“

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