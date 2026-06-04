Плевен приема Maxxis Race BMX Cup

Единственото състезателно BMX трасе в България, което се намира в Девети квартал в Плевен, ще бъде домакин на първите два кръга от общо три в тази дисциплина за 2026 г., обединени под името Maxxis Race BMX Cup. Събитието ще се проведе на 6 и 7 юни, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Състезанието ще бъде по правилата на Международния колоездачен съюз (UCI), като спазването им ще бъде следено от комисари на Българската федерация по колоездене. Трасето е съобразено с изискванията на Международния колоездачен съюз. Неговата дължина е 380 метра.

Сутринта и в двата дни във финалната зона ще бъде регистрацията на състезателите. След това ще има инспекция и обход на трасето без велосипедисти. След техническата конференция са предвидени отворени тренировки без стартова решетка.

От 10:30 ч. са тренировките със стартова решетка за категория - деца БМХ & смесени велосипеди и категория девойки/жени - БМХ & смесени велосипеди. След тях са тренировките със стартова решетка за категория - мъже БМХ & смесени велосипеди и ветерани - БМХ & смесени велосипеди.

Квалификациите за всички категории са от 14:00 ч. Час по-късно започват финалите за: деца, девойки/жени, ветерани и мъже.

Награждаването на призьорите е в 17:00 часа. Медали ще бъдат раздадени във всички категории. Осигурени са и предметни награди.

За БТА Боби Крумов от Спортен клуб "Кайлъка райдърс Плевен" съобщи, че организаторите ще направят всичко възможно с превантивни мерки да запасят трасето максимално сухо. Те ще се съобразят и с метеорологичните условия в състезателните дни и, ако се наложи, ще преместят напред или назад във времето програмата, според синоптичната обстановка.

Той подчерта, че в състезанието могат да вземат участие състезатели с всякакъв вид велосипеди, а не само с БМХ. Изискването е те да са технически изправни с оглед на безопасността. Не е задължително участниците да имат и лиценз към Българска федерация Колоездене. Очакват се спортисти от цяла България.

Резултатите на състезателите, които участват с БМХ ще се отчитат, заедно с тези от последния кръг, който ще бъде през юли и за тях ще има годишно класиране от Федерацията, добави Боби Крумов.

Организатор на проявата е Колоездачен клуб "Кайлъка райдърс Плевен" с подкрепата на Община Плевен.

Припомняме, че първият кръг на надпреварата трябваше да се състои в средата на май, но беше отложен заради лоши метеорологични условия.

През юли миналата година в Плевен излъчиха първите държавни шампиони по състезателен БМХ в историята на българското колоездене.

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