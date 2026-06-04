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Спортният министър награди фехтовачи за успехите им на международната сцена

  • 4 юни 2026 | 16:13
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Спортният министър награди фехтовачи за успехите им на международната сцена

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с почетни плакети състезатели и треньори от националния отбор по фехтовка за постигнатите престижни успехи на международната сцена през настоящия сезон.

Сред наградените бе Вероника Василева, която спечели златен медал на сабя на Европейското първенство до 23 години в Каляри, Италия. Отличие получиха още Белослава Иванова, Емма Нейкова и Мариела Георгиева, които заедно с Василева завоюваха бронзов медал в отборната надпревара на шампионата.

Почетен плакет получи и Йоана Илиева за бронзовия си медал от турнира от веригата Гран При в Инчон.

Министър Керязов поздрави състезателите за високите спортни резултати, с които затвърждават авторитета на българската фехтовка на международната сцена. Той изрази признателност към техния труд, постоянство и професионализъм, както и към усилията на треньорския екип и ръководството на федерацията.

За приноса си към успехите на националния отбор с почетен плакет беше отличен и старши треньорът Ивайло Воденов. Признание получи и председателят на Българската федерация по фехтовка Йордан Гълъбов за работата му в развитието и популяризирането на спорта у нас.

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