Весела Лечева: Служителите не са получавали заплати, щяха да спрат тока на централата

Председателят на БОК Весела Лечева застана пред репортери часове, след като тя и екипът и бяха вписани в Търговския регистър. Лечева направи ретроспекция на изминалата година, в която се водеха съдебни битки с хора от екипа на бившия председател Стефка Костадинова. Тя обяви, че още следващата седмица ще свика изпълнителното бюро, за да запознае колегите си с тежкото състояние на БОК. След това ще бъде обявен бъдещ бюджет и планове за работа в оставащите три години от мандата.

Весела Лечева разкри още, че финансовото състояние на централата е много лошо. Заради неплатени сметки сградата на БОК е щяла да остане без ток преди няколко дни, а всички служители не са получавали заплати през последните няколко месеца.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google