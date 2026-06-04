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  3. Весела Лечева: Служителите не са получавали заплати, щяха да спрат тока на централата

Весела Лечева: Служителите не са получавали заплати, щяха да спрат тока на централата

  • 4 юни 2026 | 15:19
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Председателят на БОК Весела Лечева застана пред репортери часове, след като тя и екипът и бяха вписани в Търговския регистър. Лечева направи ретроспекция на изминалата година, в която се водеха съдебни битки с хора от екипа на бившия председател Стефка Костадинова. Тя обяви, че още следващата седмица ще свика изпълнителното бюро, за да запознае колегите си с тежкото състояние на БОК. След това ще бъде обявен бъдещ бюджет и планове за работа в оставащите три години от мандата.

Весела Лечева разкри още, че финансовото състояние на централата е много лошо. Заради неплатени сметки сградата на БОК е щяла да остане без ток преди няколко дни, а всички служители не са получавали заплати през последните няколко месеца.

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