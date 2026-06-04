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Бразилия даде гейм на Нидерландия във VNL

  • 4 юни 2026 | 14:28
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Бразилия даде гейм на Нидерландия във VNL

Женският национален отбор на Бразилия, който спечели сребърните медали в миналогодишното издание на Лигата на нациите, стартира отлично участието си в тазгодишната надпревара.

Воденият от Жозе Роберто Гимараеш тим се наложи над Нидерландия с 3:1 (25:17, 25:15, 25:27, 25:23) в мач от Група 2, който се игра пред 6896 зрители в “Арена Нилсон Нелсон” в столицата Бразилия.

Най-резултатна бе Юлия Бергман с 24 точки (1 ас, 2 блока), с 21 точки се отчете Тайнара Фигередо (1 блокада). С 20 точки завърши Жулия Кудиес (4 аса, 8 блокади).

За Нидерландия Хелена Кок завърши с 13 точки (1 ас, 2 блокади).

Южноамериканките срещат Доминиканската репубулика на 5 юни (петък), от 02:00 часа. "Лалетата" срещат европейския шампион Турция, от 22:30 часа. тази вечер.

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