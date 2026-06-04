Сам сред врага: един фен изненада националите на Южна Африка

Докато интересът на медии и фенове логично пада главно върху фаворите за идното Световно първенство, много от другите отбори се радват на спокойствие в дните от подготовката си. Един от тях е този на Южна Африка, който вече се намира в базата си в Пачука.

Прави впечатление, че местните запялянковци на футбола не се интересуват особено от отбора, който се води 60-та сила в света според актуалната класация на ФИФА. И все пак точно южноафриканците ще се изправят срещу Мексико в двубоя на откриването на Мондиала на 11 юни от 22:00 часа българско време.

Гостите от Йоханесбург все пак попаднаха в социалните мрежи, след като се оказа, че само един фен ги е посетил в хотела им. Това е местно момче мексиканче, което е искало да се запознае с футболистите. Националите на Южна Африка използваха случая и всички играчи се изредиха да се снимат с детето и да подпишат албума му със снимките на играчите от Мондиала.

❤️🇿🇦 The entire South African national team lined up to take pictures and sign the jersey of the ONLY kid who showed up to visit them at their hotel in Pachuca.



They also signed his World Cup album and the coach gifted him the South Africa jersey. 🏆👏🏼 pic.twitter.com/rgBQiDJZs7 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 3, 2026

Момчето даже се сдоби и с подарък - фланелка на “бафана бафана”.

В групата на Мексико и Южна Африка са още отборите на Южна Корея и Чехия.

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