Сам сред врага: един фен изненада националите на Южна Африка

Докато интересът на медии и фенове логично пада главно върху фаворите за идното Световно първенство, много от другите отбори се радват на спокойствие в дните от подготовката си. Един от тях е този на Южна Африка, който вече се намира в базата си в Пачука.
Прави впечатление, че местните запялянковци на футбола не се интересуват особено от отбора, който се води 60-та сила в света според актуалната класация на ФИФА. И все пак точно южноафриканците ще се изправят срещу Мексико в двубоя на откриването на Мондиала на 11 юни от 22:00 часа българско време.
Гостите от Йоханесбург все пак попаднаха в социалните мрежи, след като се оказа, че само един фен ги е посетил в хотела им. Това е местно момче мексиканче, което е искало да се запознае с футболистите. Националите на Южна Африка използваха случая и всички играчи се изредиха да се снимат с детето и да подпишат албума му със снимките на играчите от Мондиала.
Момчето даже се сдоби и с подарък - фланелка на “бафана бафана”.
В групата на Мексико и Южна Африка са още отборите на Южна Корея и Чехия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google