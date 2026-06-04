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  3. Сам сред врага: един фен изненада националите на Южна Африка

Сам сред врага: един фен изненада националите на Южна Африка

  • 4 юни 2026 | 14:09
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Сам сред врага: един фен изненада националите на Южна Африка

Докато интересът на медии и фенове логично пада главно върху фаворите за идното Световно първенство, много от другите отбори се радват на спокойствие в дните от подготовката си. Един от тях е този на Южна Африка, който вече се намира в базата си в Пачука.

Прави впечатление, че местните запялянковци на футбола не се интересуват особено от отбора, който се води 60-та сила в света според актуалната класация на ФИФА. И все пак точно южноафриканците ще се изправят срещу Мексико в двубоя на откриването на Мондиала на 11 юни от 22:00 часа българско време.

Гостите от Йоханесбург все пак попаднаха в социалните мрежи, след като се оказа, че само един фен ги е посетил в хотела им. Това е местно момче мексиканче, което е искало да се запознае с футболистите. Националите на Южна Африка използваха случая и всички играчи се изредиха да се снимат с детето и да подпишат албума му със снимките на играчите от Мондиала.

Момчето даже се сдоби и с подарък - фланелка на “бафана бафана”.

В групата на Мексико и Южна Африка са още отборите на Южна Корея и Чехия.

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