Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България с трима финалисти на рейтинговия турнир по борба в Монголия

България с трима финалисти на рейтинговия турнир по борба в Монголия

  • 4 юни 2026 | 13:01
  • 765
  • 0
България с трима финалисти на рейтинговия турнир по борба в Монголия

България има трима финалисти в класическата борба на рейтинговия турнир в Монголия.   Дейвид Димитров и Айк Мнацаканян ще излязат един срещу друг за титлата в категория до 82 кг. И двамата записаха по три победи до момента.

Айк се наложи над ИмурТемирбеков (Киргизстан) с 5:3, Тирболд Енхбаяр (Монголия) с 9:1, а на полуфинала срази и Лагвасурен Дашджамц (Монголия) с 9:0.

Дейвид преодоля Лагвасурен Дашджамц (Монголия) с 9:0, Оргил Ердене (Монголия) с 8:0 и Имур Темирбеков (Киргизстан) с 9:1.

В категория до 77 кг Стоян Кубатов записа две победи до момента - над Джейсън Бокас (Филипини) с 9:0 и корееца Йонгхан Нох с 3:1. Той ще се бори за титлата с китаеца Амугуленг Бай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Енчо Керязов връчи почетни плакети на медалистите от Европейското по самбо

Енчо Керязов връчи почетни плакети на медалистите от Европейското по самбо

  • 3 юни 2026 | 19:19
  • 1169
  • 1
Нурмагомедов не знае дали ще преподпише с PFL или ще ходи в UFC

Нурмагомедов не знае дали ще преподпише с PFL или ще ходи в UFC

  • 3 юни 2026 | 15:15
  • 653
  • 0
Трима българи в класическия стил излизат в първия ден на рейтинговия турнир в Улан Батор

Трима българи в класическия стил излизат в първия ден на рейтинговия турнир в Улан Батор

  • 2 юни 2026 | 21:25
  • 1308
  • 0
Пет медала за младите български джудоки на Европейската купа в Гьор

Пет медала за младите български джудоки на Европейската купа в Гьор

  • 2 юни 2026 | 19:02
  • 875
  • 0
Сирил Ган е концентриран върху мисията си да спечели пояса на UFC Свобода 250

Сирил Ган е концентриран върху мисията си да спечели пояса на UFC Свобода 250

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 674
  • 0
Арман Царукян обяви, че ще се бие за титла на UFC тази есен

Арман Царукян обяви, че ще се бие за титла на UFC тази есен

  • 2 юни 2026 | 12:59
  • 664
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 17530
  • 33
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 3543
  • 16
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 14612
  • 35
Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

Край на сагата! Весела Лечева беше вписана като председател на Българския олимпийски комитет

  • 4 юни 2026 | 10:29
  • 5876
  • 15
Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

Конате също идва в Реал Мадрид, обяви Перес

  • 4 юни 2026 | 09:29
  • 9759
  • 11
От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

От Локомотив Пловдив зададоха скандални въпроси за съдийството преди решителния мач за титлата в Sesame НБЛ

  • 4 юни 2026 | 09:57
  • 6811
  • 22