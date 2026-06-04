България с трима финалисти на рейтинговия турнир по борба в Монголия

България има трима финалисти в класическата борба на рейтинговия турнир в Монголия. Дейвид Димитров и Айк Мнацаканян ще излязат един срещу друг за титлата в категория до 82 кг. И двамата записаха по три победи до момента.

Айк се наложи над ИмурТемирбеков (Киргизстан) с 5:3, Тирболд Енхбаяр (Монголия) с 9:1, а на полуфинала срази и Лагвасурен Дашджамц (Монголия) с 9:0.

Дейвид преодоля Лагвасурен Дашджамц (Монголия) с 9:0, Оргил Ердене (Монголия) с 8:0 и Имур Темирбеков (Киргизстан) с 9:1.

В категория до 77 кг Стоян Кубатов записа две победи до момента - над Джейсън Бокас (Филипини) с 9:0 и корееца Йонгхан Нох с 3:1. Той ще се бори за титлата с китаеца Амугуленг Бай.

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