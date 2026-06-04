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№5 в света Кристина Златева влиза в битка с най-добрите на планетата в билярда

  • 4 юни 2026 | 10:43
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№5 в света Кристина Златева влиза в битка с най-добрите на планетата в билярда

Българският билярд отново ще бъде под светлината на прожекторите на световната сцена! Най-добрата ни състезателка Кристина Златева, която в момента заема рекордното за България 5-о място в световната ранглиста на WPA, ще се изправи срещу абсолютния елит на планетата в престижния турнир WPBA Soaring Eagle Masters 2026.

Надпреварата ще се проведе от 4 до 7 юни в Soaring Eagle Casino & Resort в Маунт Плезънт, щата Мичиган, САЩ, където 64 от най-силните състезателки в света ще се борят за слава, престиж и награден фонд с добавени 40 000 долара.

Златева продължава да пише история за българския билярд. След впечатляващите си изяви през последните сезони тя се утвърди като една от най-опасните и постоянни състезателки в международния тур, а мястото ѝ сред Топ 5 на света е безпрецедентно постижение за България.

Предстоящият турнир е поредната възможност родната звезда да затвърди позициите си сред най-добрите и да атакува ново престижно класиране срещу най-големите имена в женския билярд.

Мачовете могат да бъдат проследени на живо в официалния канал на WPBA и в личния YouTube канал на Кристина Златева.

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