Георги Боянов пред Sportal.bg - за края на сезона с Черно море, проблема със залата във Варна и големия финал в Sesame НБЛ

Баскетболистът на Черно море Тича Георги Боянов - Ловеча гостува в студиото на Sportal.bg, където говори по много различни тема. Коментирахме края на сезона с "моряците", проблемите със залата във Варна, както и големия финал в Sesame Национална баскетболна лига между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив.

“Ако говорим за полуфиналите с Балкан, както първият, така и вторият мач можеха да бъдат в наша полза, особено вторият. Мисля, че това подейства доста демотивиращо в отбора и това нещо повлия. Също, че нямахме и домакинско предимство, защото бяхме в Шумен. И въпреки, че в мача в Шумен до третата част, преди да започне четвъртата бяхме равни като точки, буквално в последните 4-5 минути те вкараха няколко поредни стрелби и така се реши мача. Може би натежа и това, че колкото мача бяхме изиграли с Балкан през годината, реално един мач ги победихме с фауловете, които вкара Ламонт Уест, реално в единствения мач, в който бяхме домакини във Варна ние победихме с 30 точки и останалите мачове се решиха с 1-2 точки. Това е основното, по-скоро психологическото натежа върху нас отколкото върху тях и те излязоха победители в тези три мача.”, заяви Боянов.

Ловеча коментира и липсата на зала за домакинските мачове във Варна.

“Мисля, че проблемът е много по-дълбок от това, което беше в момента както беше, тогава трябваше да се решава къде ще играем. В град Варна има една единствена зала, в която може да се играе - зала “Конгресна” и за съжаление там, за да си запазиш час, особено лятото, когато има европейски, световни първенства всеки резервира с години напред. Естествено, няма как да знаеш дали ще играеш финалната или полуфинална серия в баскетбола или във волейбола. Най-големият проблем е, че Варна има само една зала. Зала “Христо Борисов”, която аз много си я обичам и е много приветлива, защото съм играл дълги години там, според мен решението, че всички отбори искаха да не се играе там, което е приемливо според правилата, които трябва да изпълни залата, за да е годна за плейофите. Това отстояние зад кошовете го няма… Много дълги години обаче се играеше в Правец в зала, която е и по-малка като публика, като единствената разлика е, че имаше отстояние зад кошовете. Едната страна, която е зад публиката има една стена. Но в случая със залата във Варна, това натежа. Трябва да има повече спортни зали в градове като Варна, Пловдив, София. Както виждате, град като Ботевград има две зали, така и Самоков.”, смята баскетболистът на варненския тим.

Поговорихме и за финалната серия в Sesame Национална баскетболна лига между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив.

“Може би от всички отбори в лигата, Локомотив Пловдив намери най-добрия баланс между чужденци и българи в самото игрище как да играят заедно със смените, които правят. Този баланс всеки да си знае ролята им помага в момента те да са на една победа от титлата. Мисля, че първия мач Балкан го изиграха по-добре и победиха. Вторият мач Локо го загубиха, както ние загубихме втория мач в Ботевград, нещо идентично се получи. Те го загубиха по този начин, то те вече бяха в серия, в която се върнаха от 2-0. Те както си бяха в Пловдив в тяхната зала, беше пълна залата от фенове на Локо Пловдив, което им е голям плюс, вижда се, че играят по различен начин. Последните два мача те си ги контролираха и си ги спечелиха и удържаха победата. Реално, единственият мач, който би ги притеснил беше вторият, който загубиха много драматично и би повлияло, но те според мен са във възход след тези два мача и нещата вече се обърнаха между двата отбора. Повече психологическа тежест има в Ботевград, отколкото в Локо Пловдив, те в момента са на гребена на вълната.”, смята бившия национал.

Какво още сподели Георги Боянов за финалите, вижте в нашето видео!

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