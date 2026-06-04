Александър Борисов и Рая Маркова станаха шампиони на смесени двойки на Държавното до 18 г.

Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) и Рая Маркова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора) спечелиха титлата на смесени двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито до 16 години в Пловдив.
Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.
Във финала на смесени двойки Борисов и Маркова постигнаха драматична победа над Мартин Валеов (ТК „Виа Тенис Стар", София) и Илина Илиева (ТК „Виа Тенис Стар", София) с 0:6, 6:4, 10:8.
В сряда станаха ясни и четвъртфиналистите на сингъл.
Юноши – осминафинали:
№1 Пламен Колев (ТК „Про спорт", София) – Димитър Топчийски (ТК „Авеню", Бургас) 6:0, 7:6(2)
№7 Якоб Ясин (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) – Никола Божилов (ТК „Некст Джен", София) 6:2, 4:6, 6:4
Дамян Аврамовски (ТК „Малееви", София) – Стефан Телкеджиев (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) 6:0, 6:1
№5 Борис Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) – Теодор Янков (ТК „Черно море Елит", Варна) 6:0, 6:1
№6 Мартин Валеов (ТК „Виа Тенис Стар", София) – Иво Найденов (ТК „Кристи", Дряново) 6:1, 6:1
Борис Христакиев (ТК „Про спорт", София) – №4 Йордан Малинков (ТК „Левски", София) 6:4, 6:1
Кристиян Енев (ТК „Виа Тенис Стар", София) – №8 Никола Павлов (ТК „Про спорт", София) 7:6(4), 7:6(5)
Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) – №2 Георги Георгиев (ТК „Барокко Спорт", София) 6:0, 2:6, 3:0 л.з
Четвъртфинали при юношите:
№1 Пламен Колев – №7 Якоб Ясин
№5 Борис Борисов – Дамян Аврамовски
№6 Мартин Валеов – Борис Христакиев
Кристиян Енев – Александър Борисов
Девойки – осминафинали:
№1 Рая Маркова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора) – Мария-Магдалена Янакиева (ТК „Хасково 2015", Хасково) 6:4, 6:0
Нина Нокова (ТК „Малееви", София) – Пламена Кукенска (ТК „Виа Тенис Стар", София) 6:4, 6:3
№3 Никол Бюлбюлева (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) – Виктория Николова (ТК „Диана", София) 6:1, 6:4
Мелани Стоичкова (ТК „Виа Тенис Стар", София) – №8 Зара Минева (ТК „Виа Тенис Стар", София) 6:3, 6:1
Изабела Жечева (ТК „Левски", София) – Виктория Врачанска (ТК „Левски", София) 6:2, 6:1
№4 Ива Йорданова (ТК „Левски", София) – Рая Карабова (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) 6:1, 6:2
Каролина Костова (ТК „Локомотив 1924", Пловдив) – Карла Бързакова (ТК „НСА", София) 6:3, 6:1
№2 Илина Илиева (ТК „Виа Тенис Стар", София) – Ниа Юсева (ТК „Виа Тенис Стар", София) 6:0, 6:0
Четвъртфинали при девойките:
№1 Рая Маркова – Нина Нокова
№3 Никол Бюлбюлева – Мелани Стоичкова
№4 Ива Йорданова – Изабела Жечева
№2 Илина Илиева – Каролина Костова
През вчерашния ден станаха ясни и финалистите на двойки.
За титлата при юношите ще спорят Пламен Колев (ТК „Про спорт", София) и Димитър Топчийски (ТК „Авеню", Бургас) срещу Мартин Валеов (ТК „Виа Тенис Стар", София) и Йордан Малинков (ТК „Левски", София).
Във финала при девойките ще играят Рая Маркова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора) и Илина Илиева (ТК „Виа Тенис Стар", София) срещу Симона Попова (ТК „Пловдив 1981", Пловдив) и Карла Бързакова (ТК „НСА", София).
Програма на първенството:
4 юни – четвъртфинали на сингъл и финали на двойки
5 юни – полуфинали на сингъл
6 юни – финали на сингълДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google