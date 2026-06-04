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Ана Иванович се завърна в Париж, говори за Джокович и Надал

  • 4 юни 2026 | 09:17
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Ана Иванович се завърна в Париж, говори за Джокович и Надал

Ана Иванович отново е в Париж, там, където през 2008 г. написа история и вдигна единствения си трофей от Големия шлем. Бившата номер едно в света тази година участва в Турнира на легендите, а преди да излезе на корта, отговори на няколко въпроса на журналисти.

"Мислех, че Арина със сигурност ще спечели, особено след като водеше с 5:3 във втория сет... Но Шнайдер игра много добре, беше агресивна. Така че сега всичко е отворено. Все пак мисля, че който и да е по-добър на полуфинала между Андреева и Костюк, има по-големи шансове да спечели", коментира Иванович пред Sportal.rs.

Това издание на Ролан Гарос беше белязано от някои шокиращи резултати...

"За съжаление не гледах много, но виждам, че и при мъжете също имаше много изненади", каза сръбкинята.

Ана се подготвя за своя мач в Турнира на легендите.

"Радвам се, защото за първи път ще играя тук след толкова години. Много е странно усещането, че се връщам, но се радвам. Радвам се да видя приятели отново да играя на клей", сподели Ана.

Новак Джокович завърши участието си в Париж в третия кръг. Най-добрият за всички времена имаше преднина от два сета, но Жоао Фонсека успя да обърне мача и да спечели. Сръбският тенисист ще се опита да спечели рекордната 25-а титла от Големия шлем в останалата част от сезона.

"Мисля, че може да спечели. Клеят не е неговата любима настилка, но съм сигурна, че има шансове на Уимбълдън или US Open", коментира тя.

Ана Иванович ще бъде специален гост на предстоящата церемония по връчване на дипломи в престижната Академия на Рафаел Надал на Майорка.

"Не, не става въпрос за сътрудничество, просто Рафа ме помоли. Тъй като всяка година, когато се провежда тази промоция, той изнася реч с още един човек, и ме помолиха тази година да бъда аз. Така че, тъй като ми е наблизо, приех, много се радвам.

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