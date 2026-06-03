FaZe също си създаде академия в CS

FaZe официално представи своя академия в CS2 с името FaZe Up Next. Начело на проекта застава бившият професионален играч Никлас "gade" Гаде, който в кариерата си е защитавал цветовете на отбори като OpTic, North и BIG.
Академията ще разчита и на подкрепата на Роберт "RobbaN" Далстрьом, който ще заема ролята на ръководител на Counter-Strike направлението.В първия състав на FaZe Up Next попадат Алан "yoom" Гроот, Антал "Cher1on" Люберс и Герт "klyrO" Трууупълд.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google