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FaZe също си създаде академия в CS

  • 3 юни 2026 | 22:04
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FaZe също си създаде академия в CS

FaZe официално представи своя академия в CS2 с името FaZe Up Next. Начело на проекта застава бившият професионален играч Никлас "gade" Гаде, който в кариерата си е защитавал цветовете на отбори като OpTic, North и BIG.

Академията ще разчита и на подкрепата на Роберт "RobbaN" Далстрьом, който ще заема ролята на ръководител на Counter-Strike направлението.В първия състав на FaZe Up Next попадат Алан "yoom" Гроот, Антал "Cher1on" Люберс и Герт "klyrO" Трууупълд.

Снимка: HLTV

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