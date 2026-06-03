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  3. Сестри Стоеви загубиха в първи кръг в Джакарта

Сестри Стоеви загубиха в първи кръг в Джакарта

  • 3 юни 2026 | 19:59
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Сестри Стоеви загубиха в първи кръг в Джакарта

Европейските шампионки Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки жени на силния международен турнир "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Джакарта (Индонезия) с награден фонд 1 450 000 долара.

Сестрите, които са десети в световната ранглиста, загубиха от номер 13 Руи Хироками и Саяка Хобара (Япония) с 6:21, 21:12, 20:22 за 56 минути на корта.

Решителният трети гейм се игра абсолютно равностойно, точка за точка, но в края при 20:20 японките взеха две поредни разигравания и затвориха мача.

През миналата седмица българките достигнаха до четвъртфиналите на турнира "HSBC BWF World Tour Super 750" в Сингапур с награден фонд 1 милион долара.

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