Енчо Керязов връчи почетни плакети на медалистите от Европейското по самбо

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди медалистите от Европейското първенство по самбо, което се проведе в Тбилиси, Грузия.

„Бих искал да ви поздравя за постигнатите успехи на европейския шампионат. Самбото е спорт с много строга дисциплина, както и с голямо уважение към съперника. В спорта това е едно от най-важните неща, а в самбото е особено подчертано. Възпитават се качества, които в по-късен етап помагат и в живота“, заяви министър Керязов.

Министърът пожела на състезателите още много и по-големи победи в бъдеще.

Почетни плакети за успехите на Европейското първенство в Грузия получиха:• Иван Хърков - златен медал в категория до 79 кг• Ива Иванова - сребърен медал в категория до 59 кг• Анна-Мария Манушева - бронзов медал в категория до 65 кг• Даниел Дичев - бронзов медал в категория до 98 кг

Наградени бяха и треньорите Васил Соколов, Николай Матев и Иван Нетов.

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