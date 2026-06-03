Италия без Симоне Джанели и Алесандро Микелето на старта на VNL

Световният шампион Италия ще бъде без две от големите си звезди на старта на тазгодишното издание на Волейболната лига на нациите (VNL) при мъжете. Това стана ясно, след като селекционерът на тима Фердинандо Де Джорджи обяви 14-те играчи за турнира от първата седмица на Лигата в Отава (Канада).
Потвърдиха се първоначалните информации, че разпределителят Симоне Джанели и посрещачът Алесандро Микелето няма да бъдат в състава на отбора за началото на световната надпревара.
"Скуадра адзура", която е финалист във VNL през миналата година, заминава за турнира в Отава в събота. Там Италия ще играе последователно с олимпийския шампион Франция (10 юни), Германия (11 юни), Турция (14 юни) и САЩ (15 юни).
Съставът на Италия за турнира от първата седмица на Лигата на нациите:
Разпределители:
Паоло Поро
Матиа Бонинфанте
Диагонали:
Камил Рихлицки
Алесандро Боволента
Посрещачи:
Франческо Сани
Матиа Ботоло
Лука Поро
Матиа Ориоли
Центрове:
Пардо Мати
Джовани Сангуинети
Джовани Гарджуло
Леандро Моска
Либера:
Габриеле Лауренцано
Доменико Паче.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google