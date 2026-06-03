Министър Керязов награди българските гимнастици за успешното представяне на Световните купи в Ташкент и Варна

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди състезатели и треньори от националния отбор по спортна гимнастика за отличното им представяне на Световните купи в Ташкент и Варна.

Министър Керязов поздрави гимнастиците за постигнатите успехи и подчерта, че те са резултат от талант, упорит труд и професионализъм.

„От доста години следя спортната гимнастика. Знам колко труден и взискателен е вашият спорт. Искрено се радвам на успехите ви. До вас са блестящи примери като Красимир Дунев и Йордан Йовчев. Пожелавам ви да достигнете и дори да надминете техните постижения“, каза министър Керязов.

На Световната купа във Варна националите ни спечелиха четири отличия. Даниел Трифонов завоюва златен медал на висилка и сребро на прескок, Давид Иванов триумфира на кон с гривни, а Йоан Иванов се нареди втори на успоредка.

Успехите продължиха и на Световната купа в Ташкент, където българските състезатели спечелиха още пет медала. Раян Радков завоюва златно отличие на кон с гривни. Даниел Трифонов триумфира на прескок и добави бронзов медал на висилка. Йордан Александров спечели златото на успоредка, а Димитър Димитров завоюва сребърен медал на прескок. При жените Никол Соколова се класира на престижното пето място във финала на земя.

Председателят на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев благодари за оказаното уважение и отбеляза, че за първи път министър на младежта и спорта отличава призьори от световни купи.

Министър Керязов връчи почетни плакети и на треньорите Милко Танкушев, Дамян Игнатов, Илия Янев, Ивелин Иванов и Сергей Стоянов за техния принос към подготовката и успехите на българските гимнастици.

Старши треньорът на националния отбор Милко Танкушев изрази задоволство от силната конкуренция в състава и заяви, че очаква добри резултати на предстоящите европейско и световно първенство през тази година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google