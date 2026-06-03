200 гимнастички от 12 клуба ще спорят за Купа „БУЛ ДЖИМ“

Само след 2 дни ще се проведе второто издание на турнира по спортна гимнастика за Купа „БУЛ ДЖИМ“, който ще събере близо 200 състезателки от 12 клуба от цялата страна.

Надпреварата ще се проведе в пет възрастови групи и обещава сериозна конкуренция между едни от най-перспективните млади гимнастички в България. В турнира ще участват клубовете „Спартак“ (Пловдив), „Юнак“ (Хасково), ЦСКА (София), „Тракийски юнак“ (Пловдив), „Левски-Спартак“ (София), СК „Спортна гимнастика“ (Стара Загора), „Стрийт Уоркаут България“ (София), „Етър – Стил“ (Велико Търново), „Йовчев-Дунев“ (Пловдив), „Александър Фотев“ (Свиленград), „Вега“ (Варна), както и домакините от „БУЛ ДЖИМ“ (София).

Очакванията са състезанието отново да предложи високо спортно ниво, оспорвани изпълнения и много емоции както за участничките, така и за зрителите. Турнирът постепенно се утвърждава като едно от значимите събития в календара на българската спортна гимнастика.

Първото издание на надпреварата се проведе през 2025 година и предизвика сериозен интерес, като събра 100 гимнастички от четири възрастови групи. Тогава домакините от „БУЛ ДЖИМ“ спечелиха отборната титла след силно представяне и заслужено вдигнаха шампионската купа.

Организаторите се надяват и тазгодишното издание да премине при отлична организация и спортсменски дух, като пожелаят успех на всички състезателки, треньори и съдии в предстоящата надпревара.

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