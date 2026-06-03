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Ще правят селекция за национален отбор за девойки на "Раковски"

  • 3 юни 2026 | 18:27
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Ще правят селекция за национален отбор за девойки на "Раковски"

На Национална спортна база „Раковски“ се проведе селекция за национален отбор по художествена гимнастика за девойки индивидуално (основен и разширен състав) за сезон 2026-2027. 18 талантливи гимнастички представиха своите композиции и демонстрираха качества, характер и огромно желание за развитие пред специализираната комисия, съобщават от БФХГ.

Селекцията беше наблюдавана от старши треньора на отбора Кристина Илиева, от помощник-треньора Виолета Господарска, от балетния педагог Георги Аспарухов и от хореографите Маргарита Будинова и Светлин Димитров.

Съдийството беше на изключително високо професионално ниво в състав: Невяна Владинова, Росина Атанасова, Камелия Игнатова, Силвия Митева-Янева, Цвета Кузмова, Преслава Генчева, Рада Вражева и Виктория Данова.

На селекцията присъстваха още директорът на националните отбори Деспа Кателиева и трикратната абсолютна световна шампионка Мария Гигова.

"Момичетата показаха много труд, талант и амбиция по пътя към най-важното състезание за възрастта - Световното първенство за девойки. Окончателното предложение за състава ще бъде представено от старши треньора Кристина Илиева и утвърдено след решение на Управителния съвет на БФХГ", написаха от родната централа във Фейсбук.

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