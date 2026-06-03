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Чехия изненада Китай на старта на Лигата на нациите

  • 3 юни 2026 | 18:25
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Чехия изненада Китай на старта на Лигата на нациите

Женският национален отбор на Чехия започна с победа участието си в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Йоанис Атанасопулос тим изненада домакините от Китай с 3:0 (25:20, 25:20, 26:24) в първия си мач от турнира в Група 3 от първата седмица на надпреварата, игран този следобед пред над 2600 зрители в Нанджин.

Във втората си среща Чехия ще играе с Полша, която по-рано днес стартира с драматичен успех над Белгия с 3:2 гейма. Китай пък ще излезе срещу Тайланд. Двубоите са утре (4 юни) съответно от 10,00 и 14,30 часа българско време.

Най-полезни за Чехия станаха капитанът Михаела Млейнкова (1 блок, 49% ефективност в атака и 34% позитивно посрещане - +16) и Моника Бранчушка (2 блока и 45% ефективност в атака - +17) с 18 и 17 точки за победата.

За тима на Китай Син Тан също реализира 18 точки (43% ефективност в атака - +10), а Аосян Уан и Юхан Дон завършиха с 10 и 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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