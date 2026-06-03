Александър Донски отпадна на двойки на "Чаланджър"-а в Сентурион

Националът на България за купа „Дейвис“ Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара.

27-годишният българин и партньорът му Алек Бекли (Република Южна Африка) отстъпиха на поставените под номер 2 в схемата Константен Кузмин (Франция) и Роберт Стромбахс (Латвия) с 6:7(0), 7:6(4), 3-10 за час и 50 минути на корта.

Първият шанс за пробив пред Донски и Бекли, който се явяваше и сетбол, се откри в 12-ия гейм, но двамата не успяха да го осъществят, а опонентите им спечелиха тайбрека без да загубят точка. Във втората част тандемът на българина отрази мачбол в десетия гейм и двамата поеха инициативата, за да изпратят двубоя в шампионски тайбрек.

В него Кузмин и Стромбахс демонстрираха по-добра игра на мрежата, която се оказа решаваща за изхода на срещата.

Александър Донски продължава напред в надпреварата на сингъл, където във втория кръг ще играе срещу Едуард Уинтър (Австралия).

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