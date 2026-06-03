Белгия измъчи Полша на старта на VNL

Волейболистките на Белгия бяха близо до изненада срещу един от фаворитите в тазгодишната Волейболна лига на нациите. В първия си мач от турнира в Нанкин белгийките оказаха сериозна съпротива на Полша, но в крайна сметка загубиха с 2:3 (20:25, 25:22, 23:25, 25:18, 13:15).

Двубоят от Група 3 предложи много обрати и продължи повече от два часа. В решаващият тайбрек двата отбора вървяха точка за точка, но по-големият опит на “Дружина полска” измъкна победата с 15:13.

Най-резултатна за Белгия стана Брит Ерботс с 30 точки (2 аса, 1 блок), а Селин Мартин добави още 22 точки (3 аса, 1 блок).

За Полша Магдалена Счуровска с 25 точки (3 аса, 1 блок), докато Малвина Лампковска се отчете с 15 точки (1 ас, 1 блок).

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