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Искат оставката на Николай Бухалов в кану каяка

  • 3 юни 2026 | 15:43
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Искат оставката на Николай Бухалов в кану каяка

Напрежението в Българската федерация по кану-каяк навлиза в нов етап, след като член на Управителния съвет официално поиска оставката на председателя на организацията Николай Бухалов.

В документ, адресиран до председателя на федерацията и изпратен с копие до Министерството на младежта и спорта и спортната общественост, Александър Григоров, член на Управителния съвет на Българската федерация по кану-каяк, настоява за незабавно освобождаване на поста председател.

В искането са посочени девет мотива, които според автора поставят под въпрос начина на управление на федерацията. Сред тях се открояват твърдения за многократни нарушения на устава на организацията и на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, отказ за предоставяне на документи на членове на Управителния съвет и отказ за изпълнение на решения, взети от колективните органи на управление.

В документа се съдържат още твърдения за липса на контрол върху дейността на служители във федерацията, както и за отказ да бъдат извършени проверки по подадени сигнали и съмнения за нередности.

Александър Григоров поставя въпроси и относно подготовката и участието на българския национален отбор по кану-каяк в международни състезания, както и относно разходването на финансови средства. Според него многократно са отправяни искания за информация по различни теми, без да бъдат получени необходимите отговори.

Сред изложените аргументи фигурира и твърдение за прилагане на двоен стандарт и дискриминационен подход спрямо член на Управителния съвет, включително недопускане до заседание на органа на 31 май.

В заключение авторът на документа посочва, че изброените обстоятелства представляват достатъчно основание за исканата оставка на председателя.

Към момента няма публично оповестена официална позиция от страна на председателя Николай Бухалов по изложените в документа твърдения. Очаква се темата да предизвика сериозен интерес в спортните среди, тъй като федерацията е сред организациите с ключова роля за развитието на един от най-успешните олимпийски спортове за България.

“България Днес”

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