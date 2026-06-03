Страхотен прогрес за италианците в световната ранглиста

Флавио Коболи е на път да превърне най-силното си представяне на „Ролан Гарос“ във важен крайъгълен камък в своята кариера. След като достигна до четвъртфиналите на турнира от Големия шлем на клей в Париж, 24-годишният италианец се доближи до дебютно влизане в Топ 10 на ранглистата. Коболи, който в сряда ще се изправи срещу поставения под №4 Феликс Оже-Алиасим в сблъсък от последните осем, се изкачи с три места до №11 в класацията на АТР.

Ако преодолее Оже-Алиасим, Коболи ще изпревари Александър Бублик и ще се изкачи до №10 в света, превръщайки се едва в седмия италианец, постигнал това в историята на ATP от 1973 г. насам.

Преди 2019 г. само двама италиански тенисисти — Адриано Паната и Корадо Барацути — бяха достигали до Топ 10 в света. Оттогава насам обаче италианският тенис продължи своя възход, като Фабио Фонини, Матео Беретини, Яник Синер и Лоренцо Музети също постигнаха това.

Коболи започна годината като №22 в света, но се радва на силна форма в началото на сезон 2026. Той спечели третата си титла в ATP в Акапулко през февруари и достигна до финала в Мюнхен през април, преди да направи впечатляващия си пробив на „Ролан Гарос“. 24-годишният италианец далеч не е единственият тенисист, който е на път да направи значителен скок в ранглистата благодарение на отличното си представяне през тези две седмици в Париж. Звездите от #NextGenATP Рафаел Ходар и Жоао Фонсека също записаха пробивни участия, за да достигнат до първите си четвъртфинали на турнир от Големия шлем.

Ходар, който по това време миналата година беше извън Топ 700 на световната ранглиста, прави забележителен сезон на клей. 19-годишният испанец има най-много победи в тура на тази настилка през 2026 г. — 19. Сред тях се открояват първата му титла в ATP в Маракеш през април и поредните му четвъртфинали в Мадрид, Рим и на „Ролан Гарос“.

Макар участието му на „Ролан Гарос“ да приключи с поражение от поставения под №2 Александър Зверев на четвъртфиналите, Ходар все пак се изкачи с шест места до №23. Фонсека също прави значителен скок и се очаква да се завърне в Топ 25 за първи път от декември насам.

19-годишният бразилец си осигури място на първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем след сензационна победа с обрат срещу Джокович в третия кръг, след като изоставаше с два сета. След това той победи в четири сета двукратния финалист на „Ролан Гарос“ Каспер Рууд. Шампионът от Младежките финали на АТР през 2024 г. се изкачи с пет позиции до №25 в ранглистата и ще срещне поставения под №26 Якуб Меншик на четвъртфиналите.

Меншик също се радва на пробивно участие във френската столица, след като достигна до първия си четвъртфинал на турнир от Големия шлем. Чехът се изкачи с шест места до №21 в ранглистата на живо и се доближава до завръщане в Топ 20, след като изпадна от тази група през март. С присъединяването на Беретини и Матео Арналди към Коболи на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“, Италия постигна исторически резултат. За първи път в Оупън ерата трима италианци достигнаха до четвъртфиналите на един и същи турнир от Големия шлем. Беретини и Арналди също са сред тенисистите с най-голям скок в ранглистата по време на турнира.

Беретини, който достигна до седмия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем, се изкачи с цели 58 места до №47 в ранглистата, докато Арналди напредна с 51 позиции до №53. Двамата италианци ще се изправят един срещу друг в сряда в спор за място на полуфиналите.

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Снимки: Imago