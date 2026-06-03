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  3. Fnatic ще търси нов играч за топ лейн

Fnatic ще търси нов играч за топ лейн

  • 3 юни 2026 | 13:00
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Fnatic ще търси нов играч за топ лейн

Fnatic е на път да направи промяна в топлейна преди летния сплит на европейското първенство по League of Legends - LEC, твърдят от Sheep Esports,

Панайотис "Empyros" Тантис ще бъде преместен на резервната скамейка след разочароващ дебютен сезон.

Организацията вече разглежда варианти за нов топлейнър, като основният фокус е върху играчи от корейската LCK Challengers League.

"Оранжевите" пропуснаха плейофите през пролетта и ще търсят промени, с които да се върнат в битката за класиране на Worlds.

Снимка: Fnatic

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