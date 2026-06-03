Откъде идва странният прякор на Дидие Дешан

Еме Жаке, бившият селекционер на френския национален отбор (1993-1998), който изведе „петлите“ до първата им световна титла, отправи трогателно послание към Дидие Дешан – неговия някогашен капитан, а сега треньор на тима. В обръщението си той разкри и един позабравен прякор на Дешан.

Заедно двамата изведоха „петлите“ до първия им триумф на Световното първенство през 1998 г. След края на кариерата си Дешан тръгна по стъпките на Жаке, поемайки юздите на националния отбор през 2012 г., преди на свой ред да го изкачи на световния връх през 2018 г. Сега той се готви за последния си Мондиал, надявайки се да напусне поста с нов триумф – нещо, което според Еме Жаке е негова мания.

„Здравей, Дидие, ти си син, бял, червен“, обърна се към него 84-годишният бивш треньор. „Отборът на Франция е в теб. Никой не е незаменим, знаеш го, но какъв път извървя! Животът продължава, футболът следва своя път, една звезда блести това лято. Мислиш си за нея, сигурен съм. Така че, късмет, „Три ябълки“. Приятелството ни е вечно.“

Развълнуван от жеста, Дешан отговори с усмивка, като се спря на малко известния прякор, припомнен от бившия му селекционер. „Сега навсякъде ще ми викат „Три ябълки“, пошегува се той. „Той все още е важен за мен. Имахме възможност да прекараме време заедно на един благотворителен мач, изкарахме прекрасна вечер. Това ще остане, защото изпитвам огромно уважение към него, както и заради привилегированата връзка, която имахме, докато бях капитан на Франция... Оттогава – говоря за 1998 г. – изтече много вода. Еме си е Еме.“

Малко по-късно световният шампион от 2018 г. разкри и произхода на прякора „Трите ябълки“, който не е единственият му, след като големият му приятел Марсел Десаи го наричал „Бланшар“. А защо „Трите ябълки“? „Толкова съм висок, че сигурно надминавам три ябълки, поставени една върху друга. Мило е, нежно е.“ И е оригинално, имайки предвид, че най-често срещаният прякор на Дешан е „ДД“.

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