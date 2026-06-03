Кей Нишикори ще завърши кариерата си у дома

Бившият финалист на Откритото първенство на САЩ Кей Нишикори ще завърши кариерата си у дома, когато играе на турнир в Япония по-късно тази година. 36-годишният Нишикори получи "уайлд кард" от организаторите, потвърдиха от АТР.

Турнирът в Токио ще се проведе от 30 септември до 6 октомври.

С достигането си до номер 4, Нишикори беше най-високо класираният японец в историята на ранглистата на ATP. Tенисистът, след като направи професионалния си дебют през 2007-а, стана и първият японец, достигнал до финал на турнир от Големия шлем на сингъл на Откритото първенство на САЩ през 2014-а. Тогава Нишикори загуби финалния мач в два сета от хърватина Марин Чилич.

Японецът спечели и бронзов медал на Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016, побеждавайки испанската легенда Рафаел Надал.

Майкъл Ченг, шампион от Откритото първенство на Франция през 1989 година, който е бил треньор на Нишикори, посочи, че постиженията му трябва да бъдат възвеличени, тъй като е играл в ерата на Голямата четворка редом с Надал, Роджър Федерер, Новак Джокович и Анди Мъри.

„За него да стигне до номер 4 в света два пъти по различен начин не е лесно“, каза Чанг пред Асошиейтед прес на Откритото първенство на Франция.

„Той навлиза в различен етап от живота си и може би не е съгласен с мен, но мисля, че ще има по-важни и по-вълнуващи неща със своето семейство“, добави той.

След като се бореше с контузии, Нишикори играеше предимно на турнири от сериите "Чалънджър" тази година. Сега е под номер 703 в световната ранглиста.

„Да бъда японка, да мога да му се възхищавам, да виждам всичко, което е постигнал, в свят, където японският тенис не е успял да стигне толкова далеч, колкото той в онзи момент, беше просто вдъхновяващо“, каза четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака, бивша номер 1 в света.

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