Назон и компания прегазиха Нова зеландия

Хаити постигна съкрушителна победа с 4:0 над Нова Зеландия в контролна среща преди Световно първенство, играна във Форт Лодърдейл. Мачът зарадва оживената публика от хаитянски фенове и помрачи юбилейния двубой за капитана на Нова зеландия Крис Ууд.

Рубен Провидънс откри резултата в 12-тата минута, а резервата Лени Джоузеф удвои преднината за 82-рия в световната ранглиста карибски тим шест минути след подновяването на играта.

Францди Пиеро се разписа за трети път с глава след час игра, преди Дюк Лакроа да оформи крайния резултат с далечен снаряд. Така контраатакуващият тим на Хаити разгроми най-ниско класираната нация на предстоящия Мондиал.

Капитанът на Нова Зеландия Крис Ууд стана играчът с най-много мачове за своята страна – 89, изпреварвайки с един досегашния рекордьор Иван Вицелич. Нападателят на Нотингам Форест обаче нямаше много поводи за радост. Ууд създаде едно от малкото положения за своя отбор в началото на първото полувреме със задна ножица, но ударът му беше спасен на голлинията от вратаря Джони Пласид, който преди време се подвизаваше в България с екипа на Царско село.



Бившият нападател на ЦСКА Дюкенс Назон беше титуляр за Хаити, но не успя да се разпише.

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Снимки: Gettyimages