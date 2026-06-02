Европейската шампионка София Илтериакова: Атмосферата сред гимнастичките във Варна беше приятелска

Атмосферата сред спортистите на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна беше приятелска, каза пред руските медии при завръщането си в Москва европейската шампионка на финала на обръч София Илтериакова. На шампионата рускинята взе и бронз на финала на топка.

„Всички момичета бяха приятелски настроени, всички се поздравихме. Поговорихме си малко. С всяко състезание се опознаваме по-добре и научаваме повече една за друга“, каза Илтериакова.

„Съдиите ме оцениха доста високо и бях щастлива да получа толкова висока оценка. Никога дори не съм си мислила, че ще си тръгна със злато. Моят план беше да представя добре страната си, да се представя аз самата добре и да не разочаровам треньорите си и целия отбор. Невероятно съм щастлива от този невероятен успех“, добави тя, цитирана от ТАСС.

Европейското първенство, проведено във Варна от 27 до 31 май, беше първи голям международен турнир за руските гимнастички от пет години насам, където те се състезаваха под знамето на страната си.

„Да се състезаваш със знаме е много по-голяма отговорност - да представяш страната си, а не да си неутрален спортист. Въпреки че мисля, че мнозина знаеха, че неутралните спортисти все още са Русия и Беларус. Опитах се да не се фокусирам на това, за да не се изнервям прекалено“, завърши европейската шампионка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google